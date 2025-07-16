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Трамп підтвердив поставки Patriot європейцям

Трамп підтвердив поставки Patriot європейцям

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників, але самі Сполучені Штати не зазнають жодних фінансових витрат, повідомляє Reuters.

Виступаючи 15 липня на авіабазі Ендрюс, Трамп наголосив, що все озброєння оплачується європейськими партнерами: «Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату», — зазначив президент.

За його словами, НАТО і Європейський Союз беруть на себе всі витрати, тож США "не доведеться більше інвестувати": «НАТО заплатить нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни ЄС. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі».

Трамп уточнив, що зброя поставляється, зокрема, з арсеналів Німеччини, які згодом мають бути поповнені.

Разом з тим, американський президент наголосив, що США не братимуть участі у бойових діях в Україні. За його словами, саме завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів — як з українського, так і з російського боку".

Теги:

Трампоборонна зброя від СШАпоставки Patriot
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