Активісту Шабуніну обрали запобіжний захід: йому заборонено залишати село на Харківщині

Печерський районний суд Києва обрав для антикорупціонера й військовослужбовця Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Державне бюро розслідувань підозрює активіста в ухиленні від військової служби й шахрайстві.

Про це повідомило видання hromadske.

За зобов’язанням, Шабуніну до 20 серпня не можна відлучатися без дозволу слідчого прокурора чи суду із села на Харківщині, де базується його військова частина, окрім як для виконання завдань за наказом командира. А ще він не може відвідувати будівлю НАЗК та спілкуватися з працівниками агентства. Про такий запобіжний захід просила сторона обвинувачення.

Як стверджує слідство, Шабунін, мобілізувавшись 2022 року, упродовж тривалого часу не з’являвся на службі та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, тобто НАЗК, що не належать до складу Сил оборони.

Також правоохоронці зазначали, що активіст як військовий незаконно щомісяця отримував гроші, попри фактичну відсутність у військовій частині. Загалом ідеться про понад 220 тисяч гривень.

Шабунін звернув увагу, що на сайті ДБР повідомлялось, що він незаконно використовував позашляховик, ввезений до України як гуманітарна допомога для потреб армії, однак у тексті підозри про це не йдеться. Суддя це підтвердила.

Сам підозрюваний зауважив, що довкола цієї справи багато маніпуляції, і згадав, що текст підозри «злили» в Telegram-канали, які, за його словами, підконтрольні Офісу президента.

Адвокат активіста Сергій Рокунь наполягав, що його клієнт проводив відрядження до НАЗК за наказом командування та з дотриманням порядку. Ці відрядження були ініційовані листами від тодішнього керівництва НАЗК. За цей час Шабунін брав участь в антикорупційній діяльності, зокрема в розробленні законопроєктів, пояснив Рокунь.

Сторона захисту вважає підозру необґрунтованою. Крім того, наголошує, що провадження відкрили два роки тому, однак Шабуніна за цей час не допитували.

Адвокат також просив про відвід слідчої судді Світлани Гречаної, пославшись на сумніви щодо її неупереджености.

Раніше «Центр протидії корупції», головою правління якого є Шабунін, публікував матеріали з критикою Гречаної. У 2020 році Громадська рада доброчесности дійшла висновку про невідповідність Гречаної критеріям доброчесности й професійної етики.

Водночас прокурор Олександр Грохольський стверджував, що сторона захисту не долучила доказів щодо упереджености Гречаної. На його думку, захист подав клопотання для затягування судового засідання. Суддя Євген Хайнацький, який розглянув заяву, відхилив її.

Підтримати Шабуніна на засідання прийшли народний депутат Ярослав Железняк і журналіст «Української правди» Михайло Ткач.