Плохій – автор книги про війну України та РФ став почесним доктором Оксфорда

Український історик, професор Гарвардського університету та директор Українського наукового інституту в Гарварді Сергій Плохій отримав почесний докторський ступінь Оксфордського університету. Про це йдеться на офіційному сайті Оксфорду, де опубліковано перелік цьогорічних лауреатів.

Фото: ox.ac.uk

Сергію Плохію - 67 років. Він є одним із найвідоміших українських істориків на міжнародній академічній арені. З 2013 року очолює Український науковий інститут Гарвардського університету, де активно працює над дослідженнями історії України, росії та Східної Європи.

У 2023 році Плохій видав книгу The Russo-Ukrainian War: The Return of History ("Російсько-українська війна: повернення історії"), яка вийшла друком у США та Україні. Видання увійшло до списку найкращих книжок року за версією британського видання The Telegraph.

Церемонія вручення почесних ступенів відбулася 25 червня в межах щорічної урочистої події Енкаенія (Encaenia), яка проводиться в Оксфорді з 1670 року.

Святкування розпочалося традиційною ходою академічної спільноти: представники університету, професори й запрошені гості в мантіях пройшли від Ексетер-коледжу через Кетт-стріт до Бодліанської бібліотеки.

Після цього лауреати поставили підписи в Книзі почесних ступенів, що зберігається в Школі богослов’я, а завершальною частиною стала церемонія у Шелдоніанському театрі - головному місці проведення Енкаенії.

Разом із Плохієм, почесні ступені отримали ще семеро видатних діячів із різних сфер:

Тімоті Снайдер - американський історик, професор Єльського університету, відомий активною підтримкою України та критикою російського режиму;

Лорд Мелвін Брегг - британський парламентар, телеведучий і письменник;

Клайв Майрі - британський журналіст і ведучий BBC;

Колм Тойбін - ірландський письменник, науковець, професор гуманітарних наук;

Мо Фара - британський бігун на довгі дистанції, чемпіон світу й Олімпійських ігор, телеведучий;

Роберт Лангер - американський інженер-хімік, біолог, науковець і підприємець у сфері нанотехнологій;

Ервін Негер - німецький біофізик, відомий дослідженнями в нейронауці.

– Цьогоріч ми вшановуємо вісьмох людей, чия робота надихнула, інформувала та змінила світ, – йдеться у заяві Оксфордського університету.