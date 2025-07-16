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Париж відмовився брати участь у ініціативі США щодо озброєння України

Париж відмовився брати участь у ініціативі США щодо озброєння України

Франція відмовилася долучатися до ініціативи США щодо централізованої закупівлі американської зброї для України в рамках НАТО. Про це повідомляє Politico з посиланням на французьких урядовців.

Причиною такого рішення стало прагнення Парижа зосередитися на розвитку власної оборонної промисловості. Президент Емманюель Макрон вже давно виступає за те, щоб Європа самостійно виробляла та постачала озброєння, а не покладалася на США.

«Франція намагається збільшити власні оборонні витрати, одночасно стримуючи бюджетний дефіцит, — пояснили два французькі чиновники, обізнані з ситуацією», — пише видання.

Таким чином, Париж вирішив не брати участь у масштабній ініціативі, запропонованій США, згідно з якою союзники мали б закуповувати американське озброєння для України, а потім отримувати компенсацію або поповнення арсеналів.

Теги:

Франціязакупівля зброїініціатива США
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