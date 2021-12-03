За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 992 человека;
- летальных исходов – 509;
- выздоровело – 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 477 649 человек;
- выздоровели – 3 018 620 человек;
- летальных исходов – 87 566;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 009 215.
С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.
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