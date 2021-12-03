также в разделеОбщество
Суд объявил приговор по делу об убийстве Вороненкова
2 декабря. Картина дня 12
В Украине заработает е-реестр оружия 20
Украине обещают мокрый снег и дождь 17
Гибель Галины Хатчинс: Болдуин утверждает, что не нажимал на крючок 40
Белорус заблудился в Чернобыльской зоне и решил «сдаться» полиции 20
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги 18
Почти половина украинцев – против множественного гражданства 14
На выплату тысячи вакцинированным направят 8, а не 3 млрд грн 12
Суд вынес приговор боевику за попытку диверсии на Донбассе 10
Украина закрывает въезд из ряда стран из-за «Омикрона» 21
В ГПСУ прокомментировали заявления Лукашенко об «оружии из Украины» 18
СБУ опровергла фейк ФСБ об «украинских шпионах» 28
Замглавы МИД Божок подал в отставку 66
ФСБ заявила о задержании трех украинских шпионов 52
Компания Ахметова работает с оккупированными территориями через офис в Москве 36
В сети – новый фейк о мигрантах в Зоне отчуждения, на этот раз о расстреле 45
1 декабря. Картина дня 21

За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровели – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 009 215.

С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведено 25 159 558 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги