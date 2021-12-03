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Министерство иностранных дел Беларуси призывает европейских политиков одуматься в связи с принятием ЕС очередного пакета санкций в отношении страны.

«Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию, - говорится в документе. - Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Беларуси утверждают, что «в деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны - вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса. Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов».

«Очевидно, что этот прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата. В данном случае результат для европолитиков - уничтожение Беларуси как суверенного, экономически успешного государства. Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения», - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, США и Евросоюз 2 декабря ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний.
ForUm

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