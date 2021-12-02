Кабинет министров принял решение с 3 декабря закрыть въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства из ряда стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

«Для того чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Намибия и ряд других африканских стран», – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Для украинцев, возвращающихся из этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция на 14 суток.



Новые правила вступают в силу с полуночи 3 декабря.



Список стран, откуда для туристов запрещен въезд:

ЮАР;

Ботсвана;

Зимбабве;

Намибия;

Лесото;

Королевство Эсватини;

Мозамбик;

Малави.

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.