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Кабинет министров принял решение с 3 декабря закрыть въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства из ряда стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

«Для того чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Намибия и ряд других африканских стран», – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для украинцев, возвращающихся из этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция на 14 суток.

Новые правила вступают в силу с полуночи 3 декабря.

Список стран, откуда для туристов запрещен въезд:

  • ЮАР;
  • Ботсвана;
  • Зимбабве;
  • Намибия;
  • Лесото;
  • Королевство Эсватини;
  • Мозамбик;
  • Малави.  

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
ForUm

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