Весной 2022 года полноценно заработает Единый реестр оружия, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на Международном форуме по клептократии и незаконным финансовым потокам.

«В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта сфера вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно», – сообщил глава правоохранительного ведомства.

Монастырский рассказал, что МВД стремительно развивает цифровые технологии. ID-карты, водительские удостоверения, отображаемые в приложении «Дия», позволяют получить электронные услуги без проблем и без коррупции. Онлайн можно получить место в очереди.

«Цель для Сервисных центров – беспроблемное, законное получение водительского удостоверения, которое должно быть реализовано в течение трех месяцев. В процедуре получения справки о несудимости есть проблемы. Однако в течение двух-трех недель устраним недостатки, и такую ​​справку можно будет получить онлайн. Гражданин мгновенно получает выписку из реестра, а уполномоченное лицо сможет проверить этот документ через QR-код», - сказал он.

Глава правоохранительного ведомства рассказал, что в вопросах «бытовой» коррупции украинские специалисты ориентировались на опыт международных коллег и внедряли цифровизацию услуг:

«Хочу сказать, что этот кейс очень успешен в Украине. Если раньше мы перенимали опыт, теперь мы можем им делиться. В том числе электронное уголовное производство станет существенным шагом по противодействию коррупции в Украине», - отметил Монастырский.