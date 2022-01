В международном аэропорту «Борисполь» в воскресенье вечером приземлился второй самолет с партией летального вооружения от США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», – написал он в Тwitter.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds