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В пятницу в Украину приедет атмосферный фронт. Мокрый снег с дождем ожидается 3 декабря в западных, северных, местами в центральных областях, в Харьковской области, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Территория, не вошедшая в этот перечень, избежит существенных осадков.

Ветер будет юго-западным, в западных областях – северо-западным, порывистым, на Юге и Востоке – до штормового.

На Западе похолодает до +1+4 градусов, на Севере посвежеет на Житомирщине и Киевщине, +2+5 градусов, а на Черниговщине и Сумщине еще останутся +4+7 градусов

- в центральной части самая холодная - Виннитчина, в пределах +4 градусов, остальное Центр еще построит в теплом воздухе, +7+12 градусов, в восточных областях завтра потеплеет до +8+13 градусов, в южной части ожидается весенняя погода, +10+15.

Ветер предполагается юго-западный, на Западе – северо-западный, 5-12 метров в секунду, порывистый, на Юге и Востоке возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

В Киеве в пятницу ожидается холодная промозглая погода, днем ​​около +3 +4 градусов.

Атмосферный фронт вызовет осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие.

На выходных практически везде в Украине ожидается снижение температуры воздуха.
ForUm

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