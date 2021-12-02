В пятницу в Украину приедет атмосферный фронт. Мокрый снег с дождем ожидается 3 декабря в западных, северных, местами в центральных областях, в Харьковской области, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Территория, не вошедшая в этот перечень, избежит существенных осадков.
Ветер будет юго-западным, в западных областях – северо-западным, порывистым, на Юге и Востоке – до штормового.
На Западе похолодает до +1+4 градусов, на Севере посвежеет на Житомирщине и Киевщине, +2+5 градусов, а на Черниговщине и Сумщине еще останутся +4+7 градусов
- в центральной части самая холодная - Виннитчина, в пределах +4 градусов, остальное Центр еще построит в теплом воздухе, +7+12 градусов, в восточных областях завтра потеплеет до +8+13 градусов, в южной части ожидается весенняя погода, +10+15.
Ветер предполагается юго-западный, на Западе – северо-западный, 5-12 метров в секунду, порывистый, на Юге и Востоке возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.
В Киеве в пятницу ожидается холодная промозглая погода, днем около +3 +4 градусов.
Атмосферный фронт вызовет осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие.
На выходных практически везде в Украине ожидается снижение температуры воздуха.
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