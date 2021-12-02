также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге сбили маму с ребенком, женщина погибла 10
В Украине за сутки – 13 531 новый случай COVID-19 25
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 16
В СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам за убийство инструктора тира 59
Под Черниговом спасатель застрелил на охоте патрульного 15
Непогода обесточила 179 сел в Украине 17
На Донбассе ранены двое военных 9
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19 16
Во дворе школы на Волыни взорвалась котельная 12
Под Винницей ликвидируют утечку аммиака 11
В центре Днипра вандалы повалили ханукию 28
На Бурштынской ТЭС произошел взрыв 68
Число жертв взрыва дома на Николаевщине возросло до трех 45
В Крыму оккупанты создают кибердружины в помощь ФСБ и Роскомнадзору 41
На Донбассе оккупанты не разрешили патрулям СММ проехать через линию столкновения 28
Минздрав: Заболеваемость коронавирусом в Украине превышена в 7 раз 35
ЧП в Харькове: Грузовик коммунальщиков загорелся во время движения 16
Боевики убили военного на Донбассе 25

За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 2 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
7
Теги