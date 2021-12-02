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В результате ДТП на месте происшествия погибла 33-летняя женщина, ее ребенок доставлен в больницу.

Полиция задержала водителя, который в Кривом Роге сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии.

По данным полиции, сообщение об аварии на ул. Днепропетровское Шоссе поступило 1 декабря в 17:22. По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль «ДАФ». Среди пешеходов были 33-летняя женщина и ее ребенок мальчик 2016 года рождения.

После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако был разыскан и задержан правоохранителями.

В настоящее время водитель автомобиля «ГАЗ», 1976 года рождения, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Начато следствие.
ForUm

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