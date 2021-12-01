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Ангелы радуются, когда видят кающегося грешника.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Это один из важных критериев, который нужно усвоить, для того чтобы не лишить себя радости вечной жизни. Хочешь узнать кто ты по своей сути - посмотри на свое сердце, как оно реагирует на грешников? Если оно сжимается от негодования, радуется тому, что придёт время, и Бог обязательно их накажет, если в нем живет гнев, ярость, раздражение против тех, кто живет недостойно своего человеческого звания, то знай - нет тебе места среди тех сил, которые ждут, как и Бог, от людей покаяния», - пояснил митрополит Лука.

Владыка отметил, что желание добра всем людям, а особенно тем, кто мучает себя своими же грехами, это то чувство, которое должно быть у тех, кто стремится занять вакантные места на Небе, освободившиеся в результате отпадения от Бога ангельских сил. 

«Жажда мук для грешников – это самое главное желание дьявола. Они делают все возможное, чтобы осуществить это желание, сея в мире соблазны и уловляя людей в свои сети. Те, кто в них попался, вызывают у добрых ангелов только чувство сострадания и жалости. Когда смотрим на тех людей, которые, возомнив себя «богами», живут гордо, презирая, обманывая, наживаясь на скорбях и бедах своих ближних, то первое, что должно сказать сердце: «Господи, вразуми и помоги этому человеку, не попусти ему погибнуть, не дай дьяволу посмеяться над ним, спаси его по Твоему великому милосердию»», - сказал архиерей, и добавил, что «тогда и будем подобны тем ангелам, которые молят Бога о том, чтобы никто из нас не погиб».
ForUm

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