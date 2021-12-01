При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении почти 51 млн гривен при закупке оборудования для протоколирования судебных заседаний и видеоконференций бывшему начальнику одного из управлений Государственной судебной администрации Украины и его пособнику – руководителю частного общества – поставщику. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В течение 2016 – 2018 годов в то время начальник одного из управлений Государственной судебной администрации Украины совместно с руководителем и фактическим контролером частного общества организовали закупки оборудования для нужд ГСА Украины, а именно средств протоколирования и фиксации судебных заседаний и проведения видеоконференций. Однако в рамках досудебного расследования выяснилось, что условия тендерной документации заранее соглашались соучастниками с целью недопущения к участию в торгах других потенциальных участников и обеспечения победы одного предприятия, а именно оборудование было закуплено по завышенным ценам.

Согласно проведенным экспертизам, общая сумма ущерба нанесенного Государственной судебной администрации Украины составляет почти 51 млн гривен.

Действия подозреваемых инкриминированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.