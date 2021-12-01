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На период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 АО «Укрзализныця» назначает курсирование поезда Интерсити+ «Лыжный экспресс» сообщением Киев — Славское. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Поезд №745/746 Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славского поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Напомним, в прошлом сезоне Лыжный экспресс Киев - Славское, которое АО «Укрзализныця» запустило 15 декабря 2020 года, за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

Купить билеты на все поезда удобно и без комиссий можно в чат-боте Укрзализныци в Viber или Telegram.
ForUm

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