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Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот и детей из социально незащищенных групп населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, социальный отдел Украинской Православной приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко дню святителя Николая.

«Приближается замечательный зимний праздник, который с нетерпением ждут все дети - праздник святителя Николая Чудотворца. К этому празднику все дети надеются получить подарки. В это нелегкое для Украины время важно быть сплоченными и поддерживать друг друга, прежде всего наших детей. Миссия не первый год проводит благотворительную акцию, целью которой является поддержка детей из детских домов, из малообеспеченных и многодетных семей», - поделились организаторы.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря.

«Планируем собрать и передать 1000 подарков для детей. Любая сумма поможет общему делу. Вместе приобщимся к акции добра и милосердия, подарим детям праздник!», - призвали в Социальном отделе УПЦ.

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.
ForUm

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