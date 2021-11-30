Президент Владимир Зеленский испугался радикалов, которые вернулись из Донбасса, поэтому затягивает процесс подписания закона №2689 о военных преступниках. Такое мнения в эфире телеканала UkrLive высказал доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

Он напомнил, что гарант в очередной раз нарушил Конституцию Украины, которая обязывает его в течение 15 дней подписать или ветировать закон.

Кроме того, Журавский объяснил, что данный законопроект важен не только для Украины, но и для международного сообщества. Академик уверен, что президент испугался военных преступников, которые вернулись из зоны ООС.

"Он испугался. Президент испугался радикалов и тех людей, которые вернулись из зоны АТО и ООС. Все правозащитные организации требовали, чтобы этот закон приняли, Европа требовала, и США требовали. Не могут у нас быть ненаказанными люди, которые издевались над гражданскими, насилуют, сексуально домогаются, бьют или организовывают пытки", - отметил Журавский.

Как сообщалось, 22 ноября Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.