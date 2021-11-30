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Директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, в течение 2020-2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов. Среди них отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений: пробирки с кровью, биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.д. Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Кроме того, после аннулирования в апреле 2021 года лицензии обществу на операции по обращению с опасными отходами, его должностные лица продолжили заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами в сумме более полумиллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения.

 

 
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