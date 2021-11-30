ГБР завершило расследование мошенничества бывшего заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника. Обвинительный акт направлен в суд, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Заместитель председателя Черниговской ОГА и его сообщник разработали мошенническую схему выманивания денег у участника открытых торгов по продаже гостиничного комплекса «Славянский».

Сообщник, представившись руководителем этой гостиницы, предложил заплатить 160 тыс. долларов США за гарантированную победу в торгах по более низкой цене. Он пообещал, что за эти средства замглавы администрации обеспечит отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

В июне 2021 года оперативники ГБР задержали сообщника при получении средств.

Они обвиняются в завладении чужим имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.