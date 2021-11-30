В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1646 больных коронавирусом. 35 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 106 больных коронавирусом и 192 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 1471 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 255 106 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 273, в Оболонском - 214 и в Деснянском районе - 197 случаев», - сообщил Кличко.
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