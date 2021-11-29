Исходным пунктом борьбы есть искоренение саможаления.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Одна из самых опасных страстей - уныние. Уныние парализует волю, разум, отрезает все желания, а главное – лишает сердце радости, без которой душа задыхается», - отметил владыка.

Митрополит Антоний назвал одной из основных причин почему уныние одолевает человека - чувство жалости к себе.

«Важно отслеживать саможаление и убивать его на корню. «Еще младенцами должно разбивать и сокрушать их о камень» (Пс. 136:9), – сказано в Псалтири о злых помыслах. Потому что, распространившись, они захватывают человека в плен, из которого освобождения может и не быть», - считает архиерей.

«Грех, живущий в нас, - корень и источник всех грехов, - есть самолюбие», – поучал святитель Феофан Затворник.

«Если есть саможаление, значит не отвергнули себя с должной решимостью, а продолжаем носиться с собой, угождать себе, самооправдываться. Оставили лазейки для вражеских стрел. Не приняли, очевидно, окончательного решения бороться со своими грехами во имя спасения души. Потому что исходным пунктом борьбы и есть искоренение саможаления. Без этого дальнейшее движение невозможно, будем ходить по кругу, а не продвигаться вперед. Спасение без самоумаления невозможно», - сказал управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний призвал задуматься над своим саможалением и поспешить расправиться с ним. «Отвергнемся себя – и Господь за это дарует милостиво все Свои дары. И никакое уныние не сможет тогда одолеть», - заключил он.