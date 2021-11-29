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На всемирном поэтическом конкурсе «Poésie en liberté» 15-летняя украинская лицеистка Анна-Мария Баландина и ее произведение «Le Caricaturiste» завоевали «Deuxième Prix».

Это престижное литературное состязание проводится с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира Министерством образования Франции и мэрией Парижа. В состав жюри входят подлинные звезды литературы и искусства Франции. Например, поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Винсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица, победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт, Анн-Софи Солдаини. Призы победителям конкурса традиционно вручает мэр пятого округа столицы Франции в торжественном зале заседаний у Пантеона.

 «Для меня честь принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали», отметила Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

Традиционно по результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все без исключения библиотеки Франции.
ForUm

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