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На Закарпатье стартовала благотворительная акция Украинской Православной Церкви «Щедрый святой Николай».

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, социально-гуманитарный проект призван подарить радость праздника и помочь нуждающимся.

Благотворительную акцию начали в первый день Рождественского поста открытием в Иршаве резиденции святого Николая.

«Открытием этой резиденции мы начали десятую, юбилейную акцию «Щедрый святой Николай». Целью акции является помощь нуждающимся, и конечно создание чуда и сказки для самых маленьких», - рассказал глава Молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпыняк).

В ходе благотворительной акции священники и волонтеры посетят детские дома, школы-интернаты, диспансеры, дома для престарелых, одиноких людей, детей участников АТО, реабилитационные центры, а также детей из многодетных семей и всех, кто нуждается в помощи.

Желающие присоединиться к акции могут обращаться к координатору проекта Михаилу Келемену +380 (68) 066 73 21 или посетить офис по адресу: Иршава, Партизанская д.1

Как сообщалось ранее, в прошлом году по итогам благотворительной акции «Щедрый святой Николай» было передано более 12 тыс подарков.
ForUm

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