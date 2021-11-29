Творить добро - это проповедовать о Боге.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил смысл и значение Евангельской притчи о милосердном самарянине (Лк. 10:25–37), подчеркнув, что Господь учит делать добро всем людям, даже тем, которые нас не любят или ненавидят.

«Добро - это свидетельство о Боге. Господь говорит: «Ваш свет да светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). Своими добрыми делами нужно свидетельствовать о Боге, что Бог есть Любовь, Бог есть Добро и наш Творец, и Создатель», – отметил Митрополит Онуфрий, добавив, что нужно делать добро прежде всего своим по вере, но также и всему человечеству.

«Если делаем добро своим по вере, мы помогаем сохранить им чистоту веры. Если делаем добро неверующему человеку или иноверцу, этим свидетельствуем о том, что мы творение доброго Бога, а также призываем познать Истинного Бога», – объяснил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший рассказал, что добрые дела могут выражаться в различных формах и призвал делать добро всем людям по мере своих сил.

«Помогая человеку, утешаем и поддерживаем его. Господь благоволит к такому добру. Этим добром должны украшать себя и подражать нашему Творцу, светить миру и говорить без слов о том, что мы чада Бога, Который есть Любовь», – отметил архипастырь.

«Тогда Господь будет утешать в скорбях, болезнях, трудностях земной жизни и помогать преодолевать все преграды, которые будут встречаться в жизни», – подытожил Блаженнейший.