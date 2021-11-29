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За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровело – 10 477 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 427 827 человек;
  • выздоровело – 2 920 714 человек;
  • летальных исходов – 85 414;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 832 613.

С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок.
ForUm

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