За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровело – 10 477 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 427 827 человек;
- выздоровело – 2 920 714 человек;
- летальных исходов – 85 414;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 832 613.
С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. В общей сложности проведено 24 288 230 прививок.
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