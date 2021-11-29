27 ноября в 9:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже) в результате чего разрушены 2 квартиры на 4 и 2 квартиры на 5 этажах, сообщила ГосЧС.

В результате взрыва погибли 3 человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделениями ГосЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали 3 человека (в 10:07 27 ноября освобождены из-под завала, у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек.

По состоянию на 18:00 28 ноября поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе завершены. Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГосЧС привлечены 6 человек и 4 ед. техники.