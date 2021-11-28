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В Крыму оккупанты создают «молодежные кибердружины» из школьников и студентов, занимающихся поиском запрещенного контента.

Как пишет Слово и Дело, об этом в своем отчете сообщает «Ассоциация реинтеграции Крыма».

Кибердружинники оказывают помощь ФСБ и Роскомнадзору. Они занимаются ручным мониторингом социальных сетей в поисках запретного контента. В ней находится 20 тысяч человек в «32 регионах России».

«Сдерживание народного недовольства путём усиления наказаний за «экстремизм» традиционно для российского имперского менеджмента. И теперь в оккупированном Крыму можно получить «штраф» за случайно нажатый лайк или за безрассудно сделанный репост, а если такое «вопиющее нарушение» будет выявлено повторно в течение года, то можно получить и реальный «тюремный срок», – отмечают в отчете.

Также добавляют, что главная «кибердружина» находится в «Севастопольском государственном университете», как в ключевом учреждении регионального уровня по подготовке кадров для российских спецслужб. Кроме того, осенью 2021 года в «киберстукачество» было решено приобщить студентов «Севастопольского промышленно-технологического колледжа».

Напомним, в оккупированном Симферополе возле здания гарнизонного военного суда был задержан координатор «Крымской солидарности» Дилявер Меметов.
ForUm

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