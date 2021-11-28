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Великобритания и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии как в военной, так и в экономической сферах.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Соединенное Королевство будет поднимать украинский вопрос на дипломатическом уровне и не оставит Украину лицом к лицу с Россией. В то же время дипломат уточнила, что сейчас отправлять 600 британских военных в Украину, как писал ряд иностранных СМИ, в планах нет.

"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину. Хочу отметить, что обеспокоенность из-за военного наращивание - это лишь один из аспектов российской агрессии. Поэтому вопрос, что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", - сказала она.
ForUm

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