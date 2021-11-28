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Экс-президент Виктор Янукович, сбежавший в Россию, оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства.

Как пишет Украинская правда, об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - говорится в сообщении.

Кирасир назвал антиконституционным постановление ВР от 22 февраля 2014 года о самоустранении Януковича и назначении внеочередных выборов президента.

"В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем", - заявил пресс-секретарь Януковича.

Что предшествовало: 22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".
ForUm

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