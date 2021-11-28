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В Україні з’являться спеціальні номерні знаки для карет швидкої допомоги, які допоможуть їм не отримувати штрафи за перевищення швидкості.

Як пише AMPERCAR, про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

“Ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки“, – написав він.

За словами Білошицького, йдеться про штрафи за перевищення швидкості, що фіксуються автоматично для всіх авто, що ідентифікували. Порушувати деякі правила дорожнього руху без фіксації штрафу “швидка” має право при включенні проблискового маячка. Однак, буває так, що маячки не завжди видно на фото та інспектор не може їх розрізнити. У такому разі керівник юридичної особи, на яку зареєстровано машину швидкої допомоги, може заявити про оскарження штрафу і тоді його скасують.
ForUm

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