Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прибудет в Европу, чтобы обсудить вопросы безопасности. В частности, поднимут вопрос сосредоточения российских войск вдоль границы с Украиной.

Как пишет Новое Время, об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Блинкен начнет свое турне с визита в Ригу.

В столице Латвии глава Блинкен проведет встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел этой страны. Как отмечается, в ходе встреч будет « подтверждено прочное партнерство между Латвией и Соединенными Штатами».

Кроме того, Блинкен примет участие в министерской встрече НАТО, которая продлится в Риге 30 ноября и 1 декабря.