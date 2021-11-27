День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, передает Укринформ.

В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923-м, 1932-1933-м и 1946-1947 годах. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашних властей после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. 18 ноября 1932 года вышло постановление ЦК КП(б)У «О мерах по усилению хлебозаготовок», которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна – сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года – продуктами длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день постановление «О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгроме кулацких групп» разрешало отбирать у крестьян хлеб по статье «контрреволюционные преступления».

26 ноября вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором подчеркивалось, что «репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке». Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

В первую очередь, у украинских крестьян было отобрано выращенное ими зерно, а потом многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 г. в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запрет выезда из охваченной голодом Украины лишил крестьян последних надежд на спасение.

Террор голодом, который продолжался в Украине на протяжении 22-х месяцев, унес жизни почти 4 млн человек.

Десятилетиями тема Голодомора была табуирована. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого столетия. Сейчас в Украине, в соответствии с законом от 28 ноября 2006 года «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его «публичное возражение… признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора , унижением достоинства Украинского народа и является противоправным».

7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. В настоящее время это сделали 17 государств мира. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв. Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровнях в 8 странах.

Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора будут проходить по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурных мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.

В 16:00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.