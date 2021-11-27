Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что уровень социализации людей возвращается на допандемийный уровень, что угрожает распространением вируса на фоне приближающихся рождественских праздников.

Как пишет Судебно-юридическая газета, об этом сообщает издание The Guardian.

«Мы переживаем из-за ложного чувства безопасности в связи с тем, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности», - цитирует The Guardian слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил, что «вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью распространение».