Дивна поведінка Трампа дедалі більше хвилює громадськість у США і за кордоном, - The Guardian

На думку багатьох спостерігачів — як у США, так і за кордоном — поведінка Дональда Трампа останнім часом викликає здивування, особливо в онлайн-просторі.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня, на тлі загрози часткового "шатдауну" уряду, Трамп поширив у Truth Social відео, створене штучним інтелектом. У ньому лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса зобразили у сомбреро та з перебільшеними вусами під музику маріачі.

Представники латиноамериканських спільнот назвали дописи Трампа «расистськими», «небезпечними» та «огидними». У відповідь президент опублікував нове відео, де вже сам зображений у сомбреро, граючи на гітарі на тлі зображення Джеффріса.

Це не єдиний випадок, коли поведінка Трампа викликала подив, зазначає видання. Минулого вікенду він репостнув у Truth Social фейкове відео, створене за допомогою ШІ, яке рекламувало так звані «лікарні з медичними ліжками» (med bed hospitals). Раніше Трамп уже поширював подібний контент, але цього разу відео містило візуалізацію самого президента, який нібито виступає з промовою.

«Кожен американець незабаром отримає власну медичну картку med bed», — заявляє ШІ-версія Трампа, зображена в Овальному кабінеті. «З її допомогою ви матимете гарантований доступ до нових лікарень, очолюваних найкращими лікарями країни та оснащених найсучаснішими технологіями у світі».

Ідея «медичних ліжок» є частиною праворадикальної конспірології, згідно з якою уряд або група заможних осіб володіє «диво-ліжками», здатними лікувати майже всі хвороби, але приховує їх від громадськости.

Після появи відео у багатьох виникло запитання: чи справді 79-річний Трамп вірить, що це справжній запис? Чи вважає, що він особисто виступав із промовою про «лікарні з медичними ліжками» у Білому домі? І чи переконаний, що уряд розішле «медичні картки» кожному американцеві?

Зрештою, допис було видалено, але ситуація залишилася загадковою. Коментарі Білого дому теж не додали чіткості.

[Support Texty.org.ua]

Це дратує, і ми це знаємо. Але це дуже важливо.

Texty.org.ua потребують вашої підтримки.

Ми робимо те, на що не наважуються інші. Розкриваємо схеми пропагандистів, називаємо імена зрадників, показуємо справжні масштаби катастроф, стаємо ворогами найвпливовіших людей світу. Наприклад, Ілон Маск писав у своєму твіті, що нас треба прирівняти до терористів. За більшістю наших матеріалів із журналістики даних — місяці кропіткої роботи й сотні перевірених джерел інформації. Ми не залежимо від політичних примх мільйонера-власника. Ніхто не може вказувати нам, чого не говорити чи про що не повідомляти.

«Я думаю, президент побачив це відео, опублікував його, а потім прибрав. Він має на це право. Це його соцмережа. Він надзвичайно відкритий, як ви знаєте. Ви чуєте його напряму. Він любить ділитися мемами, відео, репостами інших користувачів. І, на мою думку, це освіжаюче — мати президента, який настільки відвертий і чесний», — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Утім, її слова не пояснили, чому Трамп вирішив поширити підроблене відео. Це лише один із численних прикладів його непослідовної поведінки, що викликає запитання про ментальний стан політика — подібні до тих, які раніше порушували щодо попереднього президента США Джо Байдена.

Під час нещодавнього виступу в Білому домі Дональд Трамп заявив — всупереч наявним науковим даним — що вживання парацетамолу (Tylenol) під час вагітности може спричинити аутизм у дітей. У тій самій промові він заплутано говорив про «певні елементи геніальности, які можна передати дитині».

За тиждень до цього, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп переплутав Албанію з Вірменією, обговорюючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном — ту саму помилку він повторив в ефірі Fox News.

У соцмережах, у неділю, Трамп написав у Truth Social, що його «проінформували» про стрілянину в мормонській церкві в Мічигані, внаслідок якої загинуло четверо людей. «Адміністрація Трампа триматиме громадськість у курсі, як завжди», — зазначив він.

І справді, він опублікував ще один допис — але не про розвиток подій у Мічигані. Через три години він поділився відео з демонстрацією золотих елементів інтер’єру в Овальному кабінеті та Залі засідань Білого дому.

Того дня Трамп більше не згадував про трагедію в Мічигані, хоча висловив невдоволення новими правилами початку гри в НФЛ.

Окрім суперечливої поведінки Дональда Трампа в онлайн-просторі, дедалі більше занепокоєння викликають і його публічні виступи.

У вівторок президент скликав у Вірджинії нараду з найвищим військовим керівництвом країни. Звертаючись до генералів, Трамп, звучачи виснажено, хвалився своїми досягненнями та схвально відгукувався про бомбардування американськими силами ядерного об’єкта в Ірані — дії, які, вочевидь, порушують міжнародне право.

«Америка знову користується повагою. За Байдена нас не поважали. Вони дивилися, як він падає зі сходів щодня. Я казав: це не наш президент. Я дуже обережний, коли йду сходами. Ніхто не має встановлювати рекорд, просто не падайте. Кілька наших президентів падали — і це стало частиною їхньої спадщини», — висловився Трамп.

У тій самій промові Трамп заявив, що такі міста, як Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, є «дуже небезпечними», і пообіцяв «навести там лад одне за одним». Він також згадав, що сказав міністру оборони Піту Гегсету: «Ми маємо використати деякі з цих небезпечних міст як тренувальні полігони для армії».

Цей виступ викликав негайну реакцію, зокрема з боку колишніх військових. Генерал у відставці Баррі Маккафрі заявив в ефірі MSNBC, що це була «одна з найбільш химерних і тривожних подій, які я коли-небудь бачив».

«Президент звучав незв’язно, виснажено, фанатично партійно, часом безглуздо, плутано, не міг зібрати думки докупи», — сказав Маккафрі.

Промова Трампа спонукала конгресвумен-демократку з Пенсильванії Мадлен Дін звернутися до спікера Палати представників Майка Джонсона у Вашингтоні наступного дня. Зустріч зафіксували журналісти.

«Президент неадекватний. Він нездоровий», — сказала Дін.

«Ну, у вашій партії теж таких вистачає», — відповів Джонсон.