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Начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба намерен подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского по факту обвинений в разглашении секретной информации.

Как пишут Факты, об этом экс-глава разведки сообщил в эфире Свободы слова Савика Шустера.

– Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не ко мне, торгует ли Бурба документами, информацией, это вопрос доверия к нашим партнерам, – сказал Василий Бурба.

Бывший начальник Главного управления разведки также добавил, что его удивило то, что после его заявлений в программе неделю назад только за один день получил четыре повестки.

– Очень странно, но в понедельник я получил в течение дня четыре повестки – две в ГБР и две – в СБУ, – отметил экс-глава разведки.

Василий Бурба добавил, что его радует такая активность, поскольку целью его выступления было узнать, был слив операции или нет.

Напомним, 19 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба заявил, что не получал письменного указания от президента Украины о переносе спецоперации по задержанию вагнеровцев.

По его словам, такую информацию ему и заместителю главы СБУ Руслану Баранецкому передал глава Офиса президента.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в разглашении информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Заявление бывший глава разведки сделал после того, как 17 ноября 2021 года журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider опубликовали расследование о Украины спецоперацию по задержанию более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Вагнеровцев должны были задержать 25 июля 2020 года, экстренно посадив на территории Украины самолет, в котором они должны были следовать из Беларуси в Турцию.

Однако 23 июля 2020 года в Офисе президента решили перенести операцию на неделю. Формальной причиной было стремление не сорвать режим прекращения огня, который вступал в силу 27 июля.

Однако сесть на самолет боевики не успели, потому что на рассвете 29 июля их задержал спецназ группы Альфа КГБ Беларуси.

Несмотря на запрос Украины об экстрадиции наемников 14 августа передали российской стороне.
ForUm

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