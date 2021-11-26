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В Харькове состоялся круглый стол Украинской Православной Церкви «Актуальные проблемы современного мирового Православия» по богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в мероприятии приняли участие представители Киевских духовных школ, Харьковской духовной семинарии и Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

Первый проректор КДАиС, кандидат богословия, профессор протоиерей Сергей Ющик в докладе «Единство Церкви как основа призвания Православия» подчеркнул актуальность экклезиологических взглядов Киприана Карфагенского и других отцов Церкви и богословов в контексте проблемы церковного раскола в Украине. С докладом «Взаимоотношения Украинской Православной Церкви с Константинопольским патриархатом в 2006-2008 гг. в контексте церковно-государственных отношений» выступил ученый секретарь КДАиС, кандидат богословия, доцент, протоиерей Василий Яковчук. Он отметил церковно-исторические события, которые были предпосылкой вмешательства Константинопольского патриархата во внутренние дела УПЦ.

Кандидат богословия, преподаватель КДАиС иеромонах Митрофан (Божко) представил доклад «Титул "Вселенский" в Константинопольском патриархате: возникновение и эволюция его значения и содержания», в котором он представил экскурс по появлению, формированию и значению титула «Вселенский» в разрезе канонического и исторического процессов.

Кандидат исторических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и преподаватель Харьковской духовной семинарии Сергей Куделко в своем докладе «Раскол глазами историка» отметил социально-экономические причины раскола. А преподаватель Харьковской духовной семинарии протоиерей Михаил Пилипчук подчеркнул важность канонического права в жизни Церкви, а также проанализировал неканонические действия Константинопольского патриархата в контексте церковного права.

В заключительном слове митрополит Онуфрий (Легкий) поблагодарил всех докладчиков круглого стола, а также пожелал всем участникам терпения, согласия и мира.

 
ForUm

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