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Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) с 15-й годовщиной архиерейской хиротонии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель поблагодарил митрополита Антония за труды, которые он несет на ниве административного управления Церкви.

«Позвольте выразить Вашей Святыне слова искренней благодарности за труды, которые Вы несете на ниве административного управления Церковью, христианского воспитания, нравственного роста и духовного утешения многих людей, ищущих спасения. Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здоровья, душевного мира и всесильной помощи от Спасителя Нашего в дальнейшем Архипастырском служении на благо Святой Матери Церкви», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что Господь избрал и призвал митрополита Антония к высокому архиерейскому служению в Своей Церкви, и он хорошо и удачно заботится о целостности и духовном состоянии вверенного ему словесного стада, надзирая «не принужденно, но охотно и богоугодно не для гнустной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5:3).

26 ноября 2006 года, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Митрополит Владимир (Сабодан) рукоположил архимандрита Антония во епископа Бориспольского.
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