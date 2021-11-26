Наращивание Россией сил на границе и антиукраинская истерия в РФ о якобы подготовке Украины к войне напоминает сценарий Майнильской провокации, которая была использована руководством СССР как формальный повод для начала советско-финской войны 1939 года.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

«Длительное нежелание России продолжать дипломатический и политический диалог вызывает обеспокоенность истинными намерениями ее военной деятельности в приграничных районах. Резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения вызывает особую обеспокоенность у украинской стороны и наших международных партнеров», - заявил в своем выступлении украинский посол.

Он указал на то, что общая численность вооруженных сил РФ на украинском направлении превышает 93 тыс. военнослужащих. При этом российское командование продолжает наращивать боевую готовность двух армейских корпусов на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, численность которых составляет 35,5 тыс. человек под командованием российских генералов и офицеров.

«В то же время мы наблюдаем всплеск российской дезинформации и новую волну ложных обвинений в адрес Украины в якобы подготовке военной провокации в направлении Донбасса или Крыма», - отметил Цымбалюк.

Он добавил, что с российской стороны уже даже последовали абсурдные угрозы. На этом фоне украинский дипломат указал на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, «в Украине может вспыхнуть в любой момент».

«Символично, что российское руководство выдвигает эти бессмысленные обвинения в адрес Украины накануне годовщины «Майнильской провокации». 26 ноября 1939 у советского села Майнила были убиты несколько советских пограничников. Советский Союз устроил эту «операцию под чужим флагом» как повод, чтобы «легитимизировать» начало так называемой Зимней войны. Хорошо известный сценарий возвращается к применению», - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

В свете последних событий дипломат проинформировал присутствующие делегации стран-участниц о заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и остается приверженной политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Из истории известно, что на фоне антифинской пропагандистской кампании 26 ноября 1939 г. произошел так называемый «Майнильский инцидент» - якобы на участке границы близ села Майнила советские военнослужащие были обстреляны финской артиллерией, в результате чего несколько солдат погибли, а несколько были ранены. Финское правительство отрицало факт обстрела советской территории и предложило совместно провести расследование инцидента. Однако Москва отказалась, а вскоре объявила, что больше не считает себя связанным условиями советско-финского соглашения о взаимном ненападении.

Через несколько дней, 29 ноября 1939 года, СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а 30-го советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. 14 декабря 1939 г., за развязывание войны против Финляндии, СССР исключили из Лиги Наций.

Во времена «перестройки» стали известны несколько версий Майнильского инцидента. По одной из них обстрел советских позиций провело секретное подразделение НКВД. По другой, вообще никакой стрельбы не было, как и не было в тот день у села Майнила ни убитых, ни раненых среди советских военных.