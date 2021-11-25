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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Украине Аци Йовановичем.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей.

Встреча состоялась по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. От УПЦ в ней также принял участие замглавы ОВЦС протоиерей Николай Данилевич.

Сербского посла сопровождал первый советник посольства Льубиша Чолич.

На встрече обсудили вопросы развития взаимоотношений между православными народами Украины и Сербии в церковной, общественной и культурной сферах.
ForUm

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