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Заявления России о якобы наличии в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности», - сказал спикер агентству Интерфакс-Украина.

По его мнению, такие инсинуации имеют одну цель, а именно предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации c безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы.

«О чем говорят отчеты СММ ОБСЕ, так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация приобрела таких беспрецедентных масштабов, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала», - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.

«Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий», - подытожил Николенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что якобы отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка.
ForUm

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