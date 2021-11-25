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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наличие судебных решений является ключевым для сохранения санкций Европейского Союза против чиновников времен Виктора Януковича.

Об этом министр сказал, комментируя сообщение СМИ о решении ЕС исключить из санкционного списка министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко, передает Европейская правда.

«Мы будем работать вместе с правоохранителями, чтобы сохранять санкции для этих лиц, но еще раз подчеркну, что ключевое - это судебные решения. Если не будет судебных решений, то в конце концов санкции будут сниматься», - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

По его словам, МИД наладил более тесное и действенное взаимодействие с правоохранительными органами по этому вопросу.

«В начале этой недели состоялось совещание под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, я ей очень благодарен за такую ​​проактивную позицию. Мы собрались: все правоохранители плюс МИД и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее», - сказал Кулеба.

Но, по его словам, время истекает, и те фигуранты санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений, постепенно из него выпадают.

«Это прежде всего задача для украинских правоохранительных органов и судов. Каждое дело очень большое, насколько я понимаю, и его рассмотрение занимает время в условиях функционирования нашей судебной системы, которая нуждается в реформировании. Это не однодневное такое дело, но движение вперед на этом направлении происходит», – сказал министр.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В санкционном списке остались семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Януковича.

 
ForUm

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