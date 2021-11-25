Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме «Большое строительство: Авиация. Туризм» озвучил три фактора изменений, создающих условия для развития авиационной и туристической отраслей в Украине.

Первым фактором, по его словам, является соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом, которое стало главным событием этого года в сфере авиаперевозок.

«Это безвиз, позволяющий либерализовать наши отношения с Европой и европейскими авиаперевозчиками. Соглашение открывает путь к тому, чтобы доступные поездки самолетом стали для украинцев обыденностью. Это увеличивает комфорт, качество жизни, качество путешествий и туризма. Большая конкуренция на рынке — больше маршрутов, более низкие цены, лучшее качество», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что соглашение также открывает возможность для признания сертификатов самолетов украинского производства, в частности, компании «Антонов».

Второй фактор, как отметил Шмыгаль, – это государственные инвестиции в развитие авиационной инфраструктуры. По его словам, общие инвестиции государства в соответствующие проекты только в этом году составили 3,4 млрд грн.

«По подсчетам экспертов, аналитиков это влияет почти на 1% ВВП в Украине. В этом году 1,4 млрд грн были направлены на строительство аэропорта в Днипре. 700 млн грн - на аэропорт в Одессе. Более 600 млн - на аэропорт Винницы, 500 млн грн - на херсонский аэропорт. Вчера на заседании правительства мы также утвердили порядок использования 200 млн грн для пополнения уставного капитала аэропорта «Борисполь». Эти средства пойдут на строительство нового терминала», — отметил премьер-министр.

Третий фактор изменений, по словам главы правительства, - это развитие собственного авиастроения. Шмыгаль отметил, что утвержден стратегический документ — Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

«Программа содержит важную дорожную карту с элементами лучшего мирового рассвета по развитию авиастроительства. Предполагается, что общий объем инвестиций в развитие украинского авиастроительства за эти годы составит более 34 млрд грн», — сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что 45 высокотехнологичных предприятий авиастроения до 1 января 2025 года получили налоговые льготы, в том числе освобождение от налогообложения прибыли предприятия, уплаты налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога, уплаты въездной пошлины на высокотехнологичное оборудование.

Благодаря выполнению этой стратегии объем реализации авиатехники в период до 2030 года оценивается экспертами более чем в 300 млрд грн.