Военная контрразведка СБУ разоблачила в Винницкой области чиновника одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных сведений.

Как сообщил пресс-центр ведомства, в ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации.

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

Установлено, что чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного обретения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 они постоянно проживали на территории временно оккупированного Крыма.

При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных сил Украины.

По материалам СБУ ему отменен допуск к гостайне и уволен из рядов военного вуза.

По обоим фактам в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, проводились следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Винницкой области и при процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.