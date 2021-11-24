Партия «Слуга народа» приняла решение игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» и не принимать участия в их проектах. Соответствующее решение было принято в среду, 24 ноября, сообщила лидер политсилы Елена Шуляк.

«В последние месяцы телеканалы «Украина-24» и «Украина» превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК-24» и «Олигарх». Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников», - написала она в Facebook.

По словам Шуляк, «системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления мешающих олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и яркие проявления той олигархической системы, с которой борется команда президента».

«Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс», - отмечает политик.

«Сегодня наша команда приняла общее решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.

Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение. В то же время мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, которые работают независимо, сбалансировано и объективно информированы», - резюмировала глава «Слуги народа».