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Кабинет Министров Украины расширил список медикаментов, применяемых для лечения COVID-19, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований. Ведь когда препараты выходят на рынок, у производителей как правило уже есть договоренности на поставки лекарств в другие страны», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство утвердило порядок использования 150 млн грн субвенции местным бюджетам на закупку кислородных станций. По словам премьер-министра, соответствующая программа направлена ​​на то, чтобы увеличить количество койкомест с централизованной подачей кислорода.
ForUm

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