На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» проведены инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Байрактар ​​и противотанковые ракетные комплексы Джавелин. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости», - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Целью инструкторско-методических занятий является проработка единых взглядов на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке.