также в разделеОбщество
Депутата райсовета на Житомирщине подозревают в неуплате 26 млн налогов 5
Силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью 24
Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о «вагнеровцах» 16
23 ноября. Картина дня 17
На Волыни нашли камень янтаря весом почти 2 килограмма 55
В Украине завтра – сухо и морозно 11
Минздрав продлил контракт с Pfizer на 2022-2023 годы 12
«Родственница сотрудника САП» предлагала экс-прокурору помощь за $40 тысяч 15
Верещук обещает регулярные перевозки на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» в 2022 году 20
СМИ: Около 20 финнов воевали за боевиков на Донбассе 15
Мэр Харькова: ДТП много, потому что дороги хорошие 19
Срыв операции по «вагнеровцам»: Арестович винит Бурбу в служебном преступлении 22
СМИ: Кива живет в незадекларированном доме за 21 миллион 13
Жителя Николаева подозревают в госизмене: продавал иностранцам секретную военную документацию 12
Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий 15
Задержали мужчину, который стрелял в семью в селе под Киевом 12
Дельцы из Прикарпатья помогали россиянам и жителям ВОТ получить гражданство ЕС 29
Разведка сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО 29

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» проведены инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Байрактар ​​и противотанковые ракетные комплексы Джавелин. Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости», - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Целью инструкторско-методических занятий является проработка единых взглядов на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги