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Президент Владимир Зеленский на пленарном заседании 1 декабря обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом пресс-секретарь председателя ВР Мария Дейнеко сообщила в комментарии Укринформу.

«Да, 1 декабря», – сказала она, отвечая на вопрос о конкретной дате обращения президента к парламенту с ежегодным посланием.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия констатировал, что это событие состоится в декабре.

Согласно ст. 106 Конституции Украины ежегодно президент обращается к Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

22 октября 2021 года Владимир Зеленский внес изменения в состав рабочей группы по подготовке проекта ежегодного послания Президента.
ForUm

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