В Администрации Государственной пограничной службы Украины состоялось учредительное заседание Межведомственного координационного штаба, который нацелен на противодействие возможному миграционному кризису на границе.

Его работа будет проходить под руководством первого заместителя председателя Госпогранслужбы Украины Владимира Никифоренко, сообщила пресс-служба ведомства.

«Создание такого штаба предусмотрено решением правительства. Он будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в мероприятия по усилению охраны и защиты государственной границы Украины органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Кроме того, создаются региональные координационные штабы», – отметил первый заместитель председателя ГПСУ.

В состав штаба входят представители МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, ГТС, МИД, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, СВР, командований ВСУ и СБУ.

По согласию в работе штаба примет участие уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

«Мы, безусловно, следили за развитием ситуации на границе Польши и Беларуси, делали свои выводы и уже наработали необходимые материалы, как соблюсти в таких условиях прежде всего права наших граждан, проживающих на территориях приграничных, и права военнослужащих. Мы предоставим все наши разъяснительные материалы», – отметила Людмила Денисова.

Кроме координации работы субъектов взаимодействия представители штаба будут обеспечивать анализ, обобщение и обмен информацией, подготовку предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов обеспечения усиления охраны и защиты государственной границы Украины.

При необходимости выполнения возложенных задач может происходить взаимодействие с иностранными и международными организациями.

Также отметим, что в рамках усиления границы с РБ правоохранительные органы на прошлой неделе провели необходимые командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывались возможные сценарии развития ситуации.