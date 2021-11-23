Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает активную агитацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.

В то же время российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.