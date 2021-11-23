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The Washington Post: Президент Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок 15
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Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Таково его намерение», - заявила Псаки журналистам, задавшим вопрос о желании Байдена участвовать в следующих президентских выборах, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом пресс-секретарь подтвердила сообщения ряда американских СМИ, что Байден и его ближайшие советники в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует баллотироваться на второй срок.

О своем желании участвовать в выборах в 2024 году президент США заявлял почти сразу с момента инаугурации.

«Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого», - заявлял 78-летний Байден еще в марте.

Тогда он добавлял, что вероятнее всего вместе с ним, возможно, будет переизбираться действующий вице-президент США Камала Харрис.

Тем временем поддержка Байдена неуклонно снижается в последние недели. Об этом свидетельствуют данные опросов, даже лояльных к нему СМИ.

Так, опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок.

Кроме того, многих смущает пожилой возраст Байдена. В 2024 году президенту США исполнится 82 года.
ForUm

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